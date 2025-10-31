Logo Auto-Medienportal
Seat nimmt neue Presse in Betrieb

31. Oktober 2025

Seat hat im Stammwerk in Martorell eine neue PXL-Presse in Betrieb genommen. Die aus sechs Pressen bestehende Pressenstraße gehört zu den modernsten der Welt und soll zur Produktion von bis zu vier Millionen Karosserieteilen pro Jahr für die kommenden Modelle Cupra Raval und VW ID Polo eingesetzt werden. Derzeit werden mit den Pressen bereits Teile für die aktuellen Serienmodelle des Unternehmens gestanzt.

Die Presse schafft 15 Hübe pro Minute und ermöglicht schnellere Werkzeugwechsel als bisher. Die Zeit zwischen der Fertigstellung des letzten Teils einer Serie und dem Beginn der Produktion des ersten Teils der nächsten Serie verkürzt sich auf fünf Minuten. Bis zu 15 Wechsel pro Tag zur Herstellung verschiedener Teile sind möglich.

Um ihrer Kraft von 81.000 Kilonewton standzuhalten, steht die Presse auf einer neun Meter tiefen Grube und 20 Meter tiefen Betonpfahlfundamenten, was der Höhe eines siebenstöckigen Gebäudes entspricht. Eine der neuen Funktionen der Anlage ist ihre Konnektivität. Bei jedem Stanzvorgang können rund 3000 Datenpunkte extrahiert werden. (aum)

PXL-Presse im Werk Martorell.

PXL-Presse im Werk Martorell.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

PXL-Presse im Werk Martorell.

PXL-Presse im Werk Martorell.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

PXL-Presse im Werk Martorell.

PXL-Presse im Werk Martorell.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

PXL-Presse im Werk Martorell.

PXL-Presse im Werk Martorell.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

PXL-Presse im Werk Martorell.

Video: Seat via Autoren-Union Mobilität

