Ducati gibt sich ein Jubiläums-Logo

In Vorbereitung auf das große Jubiläum hat Ducati ein spezielles Logo entworfen, das ab sofort auf die 100-Jahr-Feier im kommenden Jahr hinweist. Zu dem Namen, der unverändert übernommen wird, kommt in derselben Schriftart die Zahl 100 als zentrales Designelement. Sie wird von einer Linie durchzogen, die – wie auch im bekannten Markenlogo – eine Kurve sowie die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisiert. Unter den Jahreszahlen 1926–2026 entfaltet sich dann die italienische Trikolore. Dazu kommt der Slogan „A Century Made of Seconds“ als Verweis auf die Sporterfolge von Ducati und das unermüdliche tägliche Bemühen um die Marke und ihre Werte.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht die World Ducati Week (WDW) 2026 vom 3. bis 5. Juli auf dem Misano World Circuit „Marco Simoncelli“. Samstag, der 4. Juli, fällt dann exakt auf den Gründungstag vor 100 Jahre. (aum)

