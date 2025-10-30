Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Ducati gibt sich ein Jubiläums-Logo

aum – 30. Oktober 2025

In Vorbereitung auf das große Jubiläum hat Ducati ein spezielles Logo entworfen, das ab sofort auf die 100-Jahr-Feier im kommenden Jahr hinweist. Zu dem Namen, der unverändert übernommen wird, kommt in derselben Schriftart die Zahl 100 als zentrales Designelement. Sie wird von einer Linie durchzogen, die – wie auch im bekannten Markenlogo – eine Kurve sowie die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisiert. Unter den Jahreszahlen 1926–2026 entfaltet sich dann die italienische Trikolore. Dazu kommt der Slogan „A Century Made of Seconds“ als Verweis auf die Sporterfolge von Ducati und das unermüdliche tägliche Bemühen um die Marke und ihre Werte.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht die World Ducati Week (WDW) 2026 vom 3. bis 5. Juli auf dem Misano World Circuit „Marco Simoncelli“. Samstag, der 4. Juli, fällt dann exakt auf den Gründungstag vor 100 Jahre. (aum)

Weiterführende Links: Ducati

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Ducati gibt sich zum 100-jährigen Bestehen ein besonderes Logo.

Ducati gibt sich zum 100-jährigen Bestehen ein besonderes Logo.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Aktuelle Artikel

Mitsubishi Colt.
Fahrbericht Leapmotor C10 4x4: Gelassener Kraftprotz aus China
Die Toyota-Versicherung siegte zum 14. Mal im „Autohaus“-Versicherungsmonitoring: Jessica Schnabel, Managing Director der Toyota Insurance Services und Martin Spangenberg von der deutschen Niederlassung des Riskopartners Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe.
Toyota bleibt Branchenprimus
Der Lancia Ypsilon Rally4 HF von Max Reiter und Conny Nemenich.
Einer von über 100 Lancia Ypsilon Rally4 HF ging ins Saarland
Volkswagen-Konzern.
Konzerngewinn von Volkswagen schrumpft um über die Hälfte
Produktion des Jeep Compass im Stellantis-Werk Melfi.
Made in Italy: Ein Jeep, der wirklich einer ist
Ari 458 mit Solarpanels auf dem Dach und digitalen Werbetafeln an der Seite.
Ari 458 sendet Botschaften mit Sonnenenergie

Audio

Autonews vom 29. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren