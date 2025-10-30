Toyota bleibt Branchenprimus

Toyota bleibt der Branchenprimus unter den markengebundenen Kfz-Versicherungen: Beim aktuellen „Autohaus VersicherungsMonitor“ führt Toyota Insurance Services das Ranking mit deutlichem Abstand an und belegt gemeinsam mit ihrem Versicherer Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE erneut Platz 1 als beste Kfz-Versicherung aller Automobilmarken in Deutschland.

Neben dem 14. Gesamtsieg in Folge über alle Kategorien hinweg belegt die Toyota Kfz-Versicherung ebenfalls den Spitzenplatz in der Kategorie der großen Importfabrikate. Die Toyota Kfz-Versicherung übertrifft mit der sehr guten Note von 1,62 deutlich die Konkurrenz. Besonders positiv bewerten die Händler die Qualität und Häufigkeit von Sonderaktionen. Mit eine der größten Stärken im Vergleich zur Konkurrenz ist die Entscheidungskompetenz der Außendienstmitarbeiter vor Ort und die Zufriedenheit mit dem Außendienst insgesamt. Bei der isolierten Bewertung erhält auch die Anwenderfreundlichkeit der Versicherungssoftware (TIMnet) in Bezug auf Handling und allgemeine Abwicklung Topnoten.



Seit 2009 erhebt die Fachzeitschrift „Autohaus“ ihren Versicherungsmonitor. Hierfür werden die Vertragspartner von 20 Automobilmarken in Deutschland befragt. (aum)



