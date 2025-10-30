Fahrbericht Leapmotor C10 4x4: Gelassener Kraftprotz aus China

Als der Leapmotor C10 vor einem Jahr auf den europäischen Markt rollte, erlebten die ersten Kunden eine unerwartete akustische Begleitung, die als überaus störend empfunden wurde. Jede vermeintliche Abweichung von den in der Sensorik hinterlegten Verhaltensmustern wurde stürmisch klingelnd angezeigt. In China stört das niemand, doch um die Europäer zu beruhigen, reagierten die Entwickler schnell, und korrigierten das Warnsystem „over the air“, sodass die ersten Kunden nun eine wesentlich angenehmere Fahrt genießen. In China geht eben alles etwas schneller. Das gilt auch für Leapmotor selbst.

Vor gerade zehn Jahre gegründet, werden die Modelle der Marke heute vom Stellantis-Konzern weltweit angeboten. Bisher entstanden mehr als eine Million Modelle, wobei die letzten 500.000 Fahrzeuge allein im vergangenen Jahr gefertigt wurden. Das Top Modell C10 feierte jetzt als Allradler mit 430 kW (580 PS) seine Weltpremiere bei der Auto Zürich, die den traditionellen Genfer Automobilsalon abgelöst hat. Für 44.900 Euro steht das SUV bei den inzwischen rund 120 Händlern in Deutschland. Bis September kam die Marke auf 4441 Zulassungen in Deutschland.

Natürlich lässt sich darüber diskutieren, ob ein Elektro-SUV unbedingt 580 PS benötigt, um 2,1 Tonnen Automobil zu beschleunigen. Vor allem, wenn die Höchstgeschwindigkeit bei 190 km/h abgeregelt wird. In Zeiten der Elektromobilität sind Leistungswerte möglich, die früher höchstens von Sportwagen aus Stuttgart oder Modena erreicht wurden. Die Allradversion des C10 unterscheidet sich außen und innen nicht von der Variante mit Heckantrieb. Das Design entspricht dem inzwischen weltweiten Standard und fügt sich in die irgendwie von allen Designabteilungen akzeptierten Formensprache ein.



Im Innenraum findet der Mensch hinter dem Lenkrad eine digitalisierte Landschaft vor und sucht vergebens nach analogen Schaltern. Allenfalls die Fenster werden über konventionelle Elemente bedient, und zum Glück lassen sich Scheibenwischer und das Licht ganz analog ein- und ausschalten. Der Rest wird über einen 14,6 Zoll großes zentrales Display bedient und verlangt eine kurze Eingewöhnungszeit. Einmal in die digitale Bedienwelt eingestiegen, lassen sich aber während der Fahrt die wichtigsten Einstellungen finden. Dennoch ist es generell nicht unbedingt logisch, dass die Benutzung des Smartphones während der Fahrt mit hohen Bußgeldern geahndet wird, die durchaus ablenkende Suche auf den inzwischen üblichen Monitoren allgemein akzeptiert wird.



Der 430 kW starke Allradantrieb wird von einem 81,9 kWh leistenden Akku mit Energie versorgt, was eine Reichweite von 450 Kilometer ermöglichen soll. Als Verbrauch verspricht Leapmotor im Schnitt 20,5 kWh, ein angesichts einer ersten kurzen Ausfahrt in der tempobegrenzten Schweiz durchaus realistischer Wert. Laden kann der C10 4x4 mit seiner 800-Volt-Technik mit bis zu 180 kW.



Im Innenraum empfangen hochwertige und gut verarbeitete Materialien und ein unterhaltsames Farbenspiel der Ambientebeleuchtung die Insassen. Die Sitze sind angenehm und vorne mit Massagefunktion ausgerüstet und bieten ausreichend Seitenhalt. Im Fond herrschen dank des 2,80 Meter langen Radstands angenehme Platzverhältnisse. Das Fahrwerk des C10 4x4 ist eindeutig auf Komfort ausgelegt, und erst mit der Einstellung „Sport“ machen sich eher dezente dynamische Eigenschaften bemerkbar. Dann ist die Lenkung deutlich straffer, doch der C10 ist auch in der Allradversion kein Kurvenjäger und stattdessen eher ein Vertreter der gelassenen Fahrweise. Etwas anderes will er auch gar nicht darstellen. Das im italienischen Entwicklungszentrum des Stellantis-Konzerns für Europa aufbereitete Fahrwerk schluckt Unebenheiten gut, und die Fahrgeräusche bleiben dezent im Hintergrund. Das Gepäckabteil ist mit einem Fassungsvermögen von 370 Litern (1410 bei umgeklappter Rücksitzbank) überraschend überschaubar. Da sind vergleichbare Modelle großzügiger ausgerüstet.



Aktuell besteht die Modellpalette bei Leapmotor aus dem kleinen Elektrostadtwagen T03, dem in kompakten SUV B10 und dem großen C10. Im kommenden Jahr bringen die Chinesen mit dem B05 ein Modell in der Golf-Klasse auf den Markt, und Anfang 2027 wird ein Kleinwagen folgen. In China hat Leapmotor mit dem D19 schon ein Modell mit 1000 Volt-Technik vorgestellt, das mit Range Extender eine Reichweite von 720 Kilometer erreichen soll. Ob dieses Modell auch in Europa angeboten wird, ist allerdings eher unwahrscheinlich. (aum)



Daten Leapmotor C10 4x4



Länge x Breite x Höhe (m): 4,73 x 1,90 x 1,68

Radstand (m): 2,82

Antrieb: Elektro, Allradantrieb

Gesamtleistung: 440 kW / 580 PS

Max. Drehmoment: 720 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 4,0 Sek.

Reichweite: 450 km (WLTP)

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 20,5 kWh

CO2-Emissionen: 0 g/km (WLTP)

Leergewicht (EU)/ Zuladung: min. 2191 kg / max. 474 kg

Preis: 44.900 Euro



