Next Generation Mobility

Vorschau: Benchmark-PHEV, ein Abschied und eine Rückkehr

aum – 31. Oktober 2025

Mit 200 Kilometern elektrischer Reichweite stellt der Lynk & Co 08 zurzeit den Bestwert unter den Plug-in-Hybriden. Im Praxistest von Frank Wald kam das neue Flaggschiff der chinesischen Volvo-Schwestermarke zwar nicht ganz so weit, doch in punkto Komfort und Fahrdynamik überzeugt der Konkurrent von Kia Sorento, Mazda CX-60 oder GWM Wey 05.

Leapmotor erweitert sein Modellprogramm um den kompakten B10. Walther Wuttke stellt ihn vor. Was kann der chinesische Tiguan-Konkurrent?

Keine zwei Jahre ist der Mitsubishi Colt als Derivat des Renault Clio auf dem Markt, da verschwindet er schon wieder. Michael Kirchberger hat eine Abschiedsrunde mit dem Kleinwagen gedreht und sagt, warum es wohl keinen Nachfolger geben wird. Einen Nachfolger präsentiert hingegen Renault für eine beliebte Baureihe: Der Twingo wird zurückkommen – als batteriebetriebener Kleinwagen mit Designanklängen an das Ur-Modell.

Alle Jahre wieder bringt Carlos Kella den Wochenkalender „Girls & legendary US-Cars“ heraus. Wir stellen die neue Ausgabe vor und sprechen mit dem Hamburger Fotografen über seine Arbeit. Die Motorradszene blickt derweil nächste Woche wieder nach Mailand, wo mit der EICMA die weltweit bedeutendste Neuheitenmesse stattfindet.

Darüber hinaus halten wir Sie gewohnt über weitere aktuelle Fahrzeugmodelle und die jüngsten Entwicklungen in der Zuliefererindustrie und der Verkehrspolitik auf dem Laufenden. (aum)

Mehr zum Thema:

Lynk &amp; Co 08.

Lynk & Co 08.

Photo: Frank Wald via Autoren-Union Mobilität

Mitsubishi Colt.

Mitsubishi Colt.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Michael Kirchberger

Leapmotor B10.

Leapmotor B10.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

Prototyp Renault Twingo E-Tech Electric.

Prototyp Renault Twingo E-Tech Electric.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Renault

Wochenkalender „Girls &amp; legendary US-Cars 2026“ von Carlos Kella.

Wochenkalender „Girls & legendary US-Cars 2026“ von Carlos Kella.

Photo: Carlos Kella via Autoren-Union Mobilität

