Einer von über 100 Lancia Ypsilon Rally4 HF ging ins Saarland

Lancia hat bereits über 100 Exemplare des speziell für den Motorsportnachwuchs konzipierten Ypsilon Rally4 HF verkauft. Eines davon ging ins Saarland, obwohl die Marke ihre Rückkehr auf den deutschen Markt erst noch vorbereitet: Max Reiter aus Dillingen und Beifahrerin Conny Nemenich aus Merchweiler starten seit Kurzem mit dem 212 PS (156 kW) starken Fahrzeug. „Die Fans sind absolut begeistert, nach fast 30 Jahren wieder einen Lancia im Rallyesport zu sehen“, beschreibt Reiter seine Eindrücke von den ersten Testeinsätzen bei regionalen Veranstaltungen im Südwesten Deutschlands und im Elsass.

Der 25-Jährige schürt diesen Enthusiasmus zusätzlich: Er gab seinem Ypsilon Rally4 HF den Look des legendären Lancia-Werksteams. Die markanten Linien in Rot und mehreren Blautönen zierten schon den Lancia Rally 037, mit dem der zweimalige Weltmeister Walter Röhrl in der Saison 1983 antrat, und mit dem der Nachfolger Lancia Delta Integrale sechs WM-Titel in Folge holte. „Wir haben uns ganz bewusst für dieses Design entschieden. So erkennt jeder Fan schon von Weitem: Da kommt ein Lancia“, sagt Max Reiter.



Der hauptberufliche Kfz-Mechatroniker kommt aus einer rallyebegeisterten Familie. Vater Frank ist selbst erfolgreicher Motorsportler und leitet das Team, das den Lancia Ypsilon Rally4 HF einsetzt. Sohn Max gewann schon mit 15 Jahren Rennen und Titel im Autocross, bei dem auf unbefestigten Rundkursen gefahren wird. Seit er den Führerschein besitzt, ist der junge Saarländer im Rallyesport unterwegs. Mit Conny Nemenich hat er eine der routiniertesten deutschen Beifahrerinnen an seiner Seite. Im nächsten Jahre fahren beide ihre erste komplette Saison.



Der Lancia Ypsilon Rally4 HF ist ein Fronttriebler, hat einen Drei-Zylinder-Turbobenziner und ein kurz übersetztes, sequenziell geschaltetes Für optimale Traktion sorgt ein mechanisches Sperrdifferenzial. Das Fahrwerk ist auf unterschiedlichste Strecken – Asphalt, Schotter – einstellbar. Ein Überrollkäfig, Schalensitze und Hosenträgergurte sorgen für die nötige Sicherheit.



In Italien trägt Lancia mit dem Rally4 HF seit diesem Jahr auch einen eigenen Markenpokal aus. Basis für das Fahrzeug ist der neue und seriennahe Ypsilon HF Racing mit 145 PS (107 kW), der das Einsteigermodell für den Rallyenachwuchs bildet. Lancia wird ab kommendem Jahr mit dem über 280 PS (206 kW) starken Rally2 HF Integrale für Profi-Kundenteams auch wieder auf die internationale Motorsportbühne zurückkehren. Den Auftakt wird die legendäre Rallye Monte-Carlo im Januar bilden. (aum)



