Konzerngewinn von Volkswagen schrumpft um über die Hälfte

Bei einer Absatzsteigerung um 1,8 Prozent auf 6,6 Millionen Fahrzeuge und mit leicht höheren Umsatzerlösen von 239 Milliarden Euro (plus 0,6 Prozent) hat der Volkswagen-Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich weniger Gewinn gemacht. Mit 5,8 Milliarden Euro lag das Operative Ergebnis um über die Hälfte (58 Prozent) unter dem Vorjahreswert. Von Januar bis September 2024 hatte Volkswagen einen Gewinn von 12,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Das Unternehmen führt für diese Entwicklung vor allem negative Preis- und Mixeffekte, die US-Zölle sowie Rückstellungen und Wertberichtungen im Zusammenhang mit der Anpassung der Porsche- Produktstrategie und eine Abschreibung auf den Geschäfts- und Firmenwert des Sportwagenherstellers an. Porsche hatte erst kürzlich für die ersten drei Quartate einen Gewinneinbruch um fast 100 Prozent gemeldet. Die Umsatzrendite der Stuttgarter sank von 14,1 auf 0,2 Prozent. (aum)