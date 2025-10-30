Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Konzerngewinn von Volkswagen schrumpft um über die Hälfte

aum – 30. Oktober 2025

Bei einer Absatzsteigerung um 1,8 Prozent auf 6,6 Millionen Fahrzeuge und mit leicht höheren Umsatzerlösen von 239 Milliarden Euro (plus 0,6 Prozent) hat der Volkswagen-Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich weniger Gewinn gemacht. Mit 5,8 Milliarden Euro lag das Operative Ergebnis um über die Hälfte (58 Prozent) unter dem Vorjahreswert. Von Januar bis September 2024 hatte Volkswagen einen Gewinn von 12,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Das Unternehmen führt für diese Entwicklung vor allem negative Preis- und Mixeffekte, die US-Zölle sowie Rückstellungen und Wertberichtungen im Zusammenhang mit der Anpassung der Porsche- Produktstrategie und eine Abschreibung auf den Geschäfts- und Firmenwert des Sportwagenherstellers an. Porsche hatte erst kürzlich für die ersten drei Quartate einen Gewinneinbruch um fast 100 Prozent gemeldet. Die Umsatzrendite der Stuttgarter sank von 14,1 auf 0,2 Prozent. (aum)

Weiterführende Links: Volkswagen-Presseseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Volkswagen-Konzern.

Volkswagen-Konzern.

Photo: Auto-Medienportal.Net/Volkswagen

Download:

Ähnliche Artikel

Volkswagen-Konzern.
VW kündigt Beschäftigungssicherung
Rivian.
Volkswagen und Rivian planen ein Joint Venture
Selbstfahrender Prototyp eines VW ID Buzz.
VW-Konzern vertieft Zusammenarbeit mit Mobileye
Dr. Herbert Diess, Vorsitzender des Markenvorstands Volkswagen PKW, Dr. Frank Welsch, Mitglied des Vorstands der Marke Volkswagen PKW, Geschäftsbereich „Technische Entwicklung", Klaus Bischoff, Leiter Volkswagen Design, Dr. Stephan Wöllenstein, CEO der Marke Volkwagen in China (von links).
China ist schnell: Jeder will ein Trendsetter sein
Volkswagen-Stammsitz in Wolfsburg.
Volkswagen-Konzern erzielt 13,8 Milliarden Euro Gewinn

Audio

Wirtschaftsnews vom 28. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren