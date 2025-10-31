Logo Auto-Medienportal
Großformatiges Ferrari-Gemälde kommt unter den Hammer

aum – 31. Oktober 2025

Mehr als 45.000 Besucher der Bremen Classic Motorshow 2024 konnten seine Entstehung miterleben und rund 80.000 Gäste des Nationalen Automuseums „The Loh Collection“ sahen das Bild in der Sonderausstellung „Ferrari – Meisterstücke für Rennstrecke und Straße: Nun wird das 1,60 mal 1,20 Meter große Gemälde „Passion in Red“ von Henrik Schmeer versteigert. Es wird am 23. November nun in dem Museum im hessischen Dietzhölztal-Ewersbach bei einer großen Charity-Auktion begehrter Automobilia angeboten. Der Erlös kommt der Kinderkrebshilfe sowie weiteren wohltätigen Zwecken zu. Gebote für das Bild (Acryl auf Leinwand) können auch online abgegeben werden.

Das Werk entstand im Rahmen des Projekts F40/U30, das Smilla Blaube (24) als Antwort auf das Nachwuchsproblem in der Oldtimer-Szene initiierte. Ihr Motto: Nicht abwarten, sondern selbst aktiv werden. Den Ferrari hatte sie ganz bewusst gewählt: „Ein Traumauto für alt wie jung, und damit ein Brückenschlag der Passion zwischen den Generationen“, so die Hamburgerin. Sie gewann den namhaften Oldtimer-Nachwuchsmaler Hendrik Schmeer (24) und die Loh Collection für ihre Idee, die das Originalfahrzeug für die Live-Malaktion im vergangenen Jahr in Bremen zur Verfügung stellte. (aum)

Bilder zum Artikel
Das Gemälde „Passion in Red“ auf der Sonderausstellung „Ferrari – Meisterstücke für Rennstrecke und Straße“ im Nationalen Automuseum The Loh Collection.

Photo: The Loh Collection via Autoren-Union Mobilität

Hendrik Schmeer arbeitet während der Bremen Classic Motorshow 2024 am Gemälde „Passion in Red“.

Photo: Smilla Blaube via Autoren-Union Mobilität

Gemälde „Passion in Red“.

Photo: The Loh Collection via Autoren-Union Mobilität

Initiatorin Smilla Blaube und Maler Hendrik Schmeer mit dem Ferrari F40 und dem Gemälde „Passion in Red“ auf der Bremen Classic Motorshow 2024.

Photo: Smilla Blaube via Autoren-Union Mobilität

Nachwuchs-Automaler Hendrik Schmeer.

Photo: Wolfgang Blaube via Autoren-Union Mobilität

Smilla Blaube auf der Bremen Classic Motorshow 2024 im Ferrari F40.

Photo: Wolfgang Blaube via Autoren-Union Mobilität

Initiatorin Smilla Blaube und Maler Hendrik Schmeer mit dem Ferrari F40 und dem Gemälde „Passion in Red“ auf der Bremen Classic Motorshow 2024.

Photo: Wolfgang Blaube via Autoren-Union Mobilität

