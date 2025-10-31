Großformatiges Ferrari-Gemälde kommt unter den Hammer

Mehr als 45.000 Besucher der Bremen Classic Motorshow 2024 konnten seine Entstehung miterleben und rund 80.000 Gäste des Nationalen Automuseums „The Loh Collection“ sahen das Bild in der Sonderausstellung „Ferrari – Meisterstücke für Rennstrecke und Straße: Nun wird das 1,60 mal 1,20 Meter große Gemälde „Passion in Red“ von Henrik Schmeer versteigert. Es wird am 23. November nun in dem Museum im hessischen Dietzhölztal-Ewersbach bei einer großen Charity-Auktion begehrter Automobilia angeboten. Der Erlös kommt der Kinderkrebshilfe sowie weiteren wohltätigen Zwecken zu. Gebote für das Bild (Acryl auf Leinwand) können auch online abgegeben werden.

Das Werk entstand im Rahmen des Projekts F40/U30, das Smilla Blaube (24) als Antwort auf das Nachwuchsproblem in der Oldtimer-Szene initiierte. Ihr Motto: Nicht abwarten, sondern selbst aktiv werden. Den Ferrari hatte sie ganz bewusst gewählt: „Ein Traumauto für alt wie jung, und damit ein Brückenschlag der Passion zwischen den Generationen“, so die Hamburgerin. Sie gewann den namhaften Oldtimer-Nachwuchsmaler Hendrik Schmeer (24) und die Loh Collection für ihre Idee, die das Originalfahrzeug für die Live-Malaktion im vergangenen Jahr in Bremen zur Verfügung stellte. (aum)

