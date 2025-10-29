Logo Auto-Medienportal
Ari 458 sendet Botschaften mit Sonnenenergie

aum – 29. Oktober 2025

Ari Motors hat den Prototyp 458 mit Solarzellen auf dem Kofferaufbau vorgestellt. Zwei 150-Watt-Solarpanele von Opes Solar Mobility aus Zenkau versorgen dabei zwei großflächige LED-Displays für Werbebotschaften, die in die Seitenwände des kleinen Elektrolieferwagens integriert sind. Die Solar-Panels erzeugen genug Energie, um die Displays dauerhaft zu betreiben und ohne die Reichweite des Fahrzeugs zu beeinträchtigen. Die Energie der Fahrbatterie bleibt so voll und ganz dem Antrieb erhalten.

Über ein zentrales Webportal lassen sich die smarten LED-Displays in Echtzeit steuern und mit individuellen Inhalten bespielen – für Werbung, regionale Kampagnen, Lieferdienste oder mobile Kommunikation. (aum)

Bilder zum Artikel
Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

Photo: Ari Motors via Autoren-Union Mobilität

Download:

