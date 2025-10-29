Essen Motor Show setzt wieder auf Emotionen

Sie gilt als weltgrößte Messe ihrer Art: Nach dem Previewday am 28. November will die Essen Motor Show vom 29. November bis 7. Dezember wieder die Emotionen von Autofans aus ganz Europa wecken. Rund 500 Aussteller aus 16 Ländern haben sich angekündigt, um die Themen Tuning, Motorsport und klassische Automobile und alles darum herum abzudecken.

Projektleiter Ralf Sawatzki kündigt für dieses Jahr noch einmal mehr Attraktionen an den Ständen und Aktionen in der Show Area an. Das reicht von Autogrammstunden und

Produktvorführungen über ein Special zur Rallye Dakar mit Rennfahrzeugen bis zur Mercedes-Fan World, wo auch das 351 km/h schnelle Unikat Maybach Exelero zu sehen sein wird.



Die Tuning-Experience versammelt rund 150 umgebaute Privatfahrzeuge aus ganz Europa und zeigt die aktuellsten Trends in der Szene wie Breitbau und Klassik-Tuning. In diesem Jahr

sind unter unter anderem ein VW Käfer mit einem 612 PS starken Tesla-Motor und ein getunter VW T2 Kleinbus mit 300 PS ausgestellt. Vertreten ist auch wieder die Intiative „Tune it! Safe!“, die traditionell wieder ein getuntes Auto in Polizeioptik nach Essen mitbringt.



Mit dem Girls Only Team von Giti Tire ist außerdem das einzige reine Frauenteam im Motorsport vor Ort. Neben Oldtimern runden die Aussteller das bunte Motorshow-Angebot mit Youngtimern, Super Sport Cars und Prestige-Automobilen ab.



Das Tagesticket kostet 20 Euro. (aum)



