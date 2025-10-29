Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Die Kraftstoffpreise ziehen deutlich an

aum – 29. Oktober 2025

Die Kraftstoffpreise haben seit der vergangenen Woche einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Dies gilt vor allem für Diesel, der sich doppelt so stark verteuert hat wie Benzin. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,677 Euro. Das ist ein Plus von 2,1 Cent gegenüber der Vorwoche. Der Dieselpreis kletterte sogar um 4,2 Cent und liegt aktuell bei 1,607 Euro und damit genau sieben Cent unter dem Preis von E10.

Hauptursache für den spürbaren Anstieg sind vor allem die höheren Rohölnotierungen. Der Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar hat sich dagegen aus Sicht der Autofahrer sogar leicht verbessert: Der Euro notiert etwas stärker, was isoliert betrachtet Kraftstoffe an den Zapfsäulen günstiger macht. Dass der Dieselpreis doppelt so stark geklettert ist wie der Benzinpreis, dürfte auch mit der einsetzenden Heizperiode und der gestiegenen Nachfrage nach Heizöl zusammenhängen. Insgesamt ist Diesel nach Ansicht des ADAC aber nach wie vor überteuert und müsste einige Cent günstiger sein. (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Tanken.
Tanken war lange nicht mehr so günstig
Die Kraftstoffpreise im April.
Benzinpreis stark gestiegen
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Die Kraftstoffpreise steigen weiter
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Benzinpreis auf Jahreshöchststand
Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.
Benzin teurer, Diesel billiger

Audio

Autonews vom 29. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren