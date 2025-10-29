Logo Auto-Medienportal
Tokio 2025: Nissan zeigt wieder einen Patrol

aum – 29. Oktober 2025

Nissan präsentiert auf der Japan Mobility Show (–9.11.) unter anderem den Van Elgrand und den für das Geschäftsjahr 2027 in Japan angekündigten neuen Patrol. Erklärtes Ziel ist die Rückkehr zu einem langfristigen Wachstum. Für seinen Heimatmarkt plant Nissan eine Überarbeitung seiner Kernmodelle und die Expansion in neue Segmente, aber auch global soll die Marke wieder mehr Gewicht bekommen. Dazu soll nicht zuletzt auch der Patrol beitragen. Nissan hatte den auch in Deutschland beliebten Geländewagen vor Jahren aus dem Programm genommen.

„Wir beleben den Spirit unserer Marke, indem wir uns auf unsere Traditionen besinnen, den Patrol als neues Flaggschiff auf den japanischen Markt bringen und das Erbe des Elgrand durch Elektrifizierung und fortschrittliche Intelligenz weiterentwickeln“, sagte CEO Ivan Espinos. Die neuen Modelle sollen auch wieder mehr Emotionen wecken.

Der in Europa nicht erhältliche Elgrand hatte bei seinem Debüt im Jahr 1997 in Japan das Segment der „Premium-Minivans” mitbegründet. Die Markteinführung der vierten Generation mit dem weiterentwickelten Allradantrieb e-4orce ist für den Sommer 2026 geplant. Der Innenraum vermittelt mit Leder- und Holzakzenten sowie Einzelsitzen in der zweiten Reihe eine Lounge-Atmosphäre. Die erstmals in dem Segment erhältlichen zwei integrierten 14,3-Zoll-Displays kombinieren Fahrerinformationen und Infotainment und unterstreichen dem Premiumanspruch ebenso wie das optionale Premium-Soundsystem von Bose mit 22 Lautsprechern und die Ambientebeleuchtung mit 64 Farben heben das sensorische Erlebnis auf ein neues Niveau.

Der neue Elgrand fährt darüber hinaus mit der neuesten Ausbaustufe des Pro Pilot vor, der erstmals auch freihändiges Fahren bis 50 km/h ermöglicht. Optional ist zudem der Pro Pilot 2.0 verfügbar, das freihändiges Fahren auf Autobahnen sowie einen Spurwechselassistenten beinhaltet. (aum)

Bilder zum Artikel
Nissan Patrol.

