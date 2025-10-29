Logo Auto-Medienportal
Tokio 2025: Warum es bei einem Motor belassen?

aum – 29. Oktober 2025

Honda, weltgrößter Motorenbauer, nutzt das Heimspiel auf der Japan Mobility Show 2025 (–9.11.) in Tokio für eine Reihe von Produktpremieren zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum. So stellt das Unternehmen mit dem Super-N Prototype ein kompaktes Elektrofahrzeug für hohen Fahrspaß vor. Dazu trägt unter anderem der „Boost“-Modus bei, der nicht nur die verfügbare Leistung erhöht, sondern auch Gangwechsel simuliert. Die Serienversion soll bereits im kommenden Jahr in Japan und ausgewählten globalen Märkten auf den Markt kommen. Konkrete Pläne, den Super-N noch in anderen europäischen Ländern außer Großbritannien anzubieten, gibt es aber nicht.

Im Motorradbereich präsentiert Honda das EV Outlier Concept vor, das einen Ausblick auf das Zweiraddesign des nächsten Jahrzehnt geben soll. Die Besonderheit der Studie: Sie verfügt an beiden Rädern über Radnabenmotor. Warum nicht die technischen Möglichkeiten der Elektromoibilität nutzen? Das futuristische Design erinnert ein wenig an die seinerzeit gefloppte NM4 Vultus, eine Mischung aus Motorrad und Roller.

In Tokio ebenfalls zu sehen ist der Prototyp eines e-MTB, das im nächsten Jahr auch in Europa angeboten werden soll. Der Rahmen besteht aus Carbon.

Weitere ausgestellte Fahrzeuge sind der Prototyp des Acura RSX und ein weiteres Modell der so genannten Null-Serie, der 0 SUV „a” (alpha) –, der vor allem in Japan und Indien verkauft werden soll. Es wird neben Prototypenmodellen des Honda 0 SUV und 0 Saloon sowie dem neuen Prelude e-HEV zu sehen sein, der in Kürze auch in Europa verfügbar sein wird. (aum)

Honda EV Outlier Concept.

Honda EV Outlier Concept.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda Super-N Prototype.

Honda Super-N Prototype.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda 0 SUV.

Honda 0 SUV.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

Honda e-MTB.

Honda e-MTB.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

