Tokio 2025: Mazdas Visionen und ein neues Logo

aum – 29. Oktober 2025

Mazda stellt auf der morgen beginnenden Japan Mobility Show (–9.11.) in Tokio zwei neue Konzeptfahrzeuge vor, die zwei gänzlich unterschiedliche Bereiche abdecken. Den über fünf Meter langen viertürigen Vision X-Coupe und den 3,83 Meter kurzen Vision X-Compact. Das X will die Marke als Abkürzung für „Cross“ verstanden wissen.

Der Mazda Vision X-Coupe wird von einem Plug-in-Hybridsystem angetrieben, das einen Zweischeiben-Kreiskolbenmotor mit Turboaufladung, Elektromotor und Batterie kombiniert. Mit einer Systemleistung von 510 PS (375 kW) bietet das Fahrzeug eine rein elektrische Reichweite von 160 Kilometern und eine Gesamtreichweite von bis zu 800 Kilometern im kombinierten Betrieb. Durch die Verwendung von CO2-neutralem Kraftstoff, der aus Mikroalgen gewonnen wird, sowie in Verbindung mit der Kohlenstoffdioxid-Abscheidungstechnologie „Mazda Mobile Carbon Capture“ ist das Fahrzeug klimafreundlich ausgelegt.

Der Vision X-Compact für den urbanen Verkehr soll Mensch und Auto noch stärker miteinander verbinden. Dank KI können beide in natürlicher Sprache interagieren.

Auf der Messe feiert darüber hinaus der neue CX-5 seine Publikumspremiere. Mit über 4,5 Millionen Einheiten ist das SUV die erfolgreichste Baureihe. Die Neuauflage basiert auf der neuen Plattform „Mazda E/E Architecture+“.

Ebenfalls präsentiert wird eine neuen Version des 1997 eingeführten Markenlogos mit dem in geflügelter Form dargestellten „M“. Eine schlankere und markantere Form soll künftig für eine stärkere optische Präsenz sorgen. Auch die Wortmarke erhält einen modernen Stil. (aum)

Bilder zum Artikel
Mazda Vision X-Coupé.

Mazda Vision X-Coupé.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda Vision X-Compact.

Mazda Vision X-Compact.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

Mazda CX-5.

Mazda CX-5.

Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

Download:

