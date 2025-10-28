EICMA 2025: Livewire startet Produktoffensive

Livewire wird auf der EICMA in Mailand (4.–9.11.) eine Produktoffensive auffahren. Dazu gehören auch die Serienversionen der erst kürzlich vorgestellten Kleinmotorräder S4 Honcho Modelle Trail und Street in der Leichtkraftradklasse. Die Enduro hat allerdings keine Straßenzulassung, kann dafür auf privatem Gelände aber auch ohne Führerschein gefahren werden. Zudem wird das Projekt eines Maxi-Scooters präsentiert.

Die bestehende S2-Baureihe erweitert die besonders hochwertig ausgestattete Alpinista Corsa mit Gleichstrom-Schnellladetechnik, Öhlins-Fahrwerkkomponenten und Teilen aus Kohlefaser. Die S2 Alpinista bildet auch die Basis der Modellausführung Patrol für den Polizeieinsatz. Auch sie wird in Mailand erstmals in Europa zu sehen sein.



Darüber hinaus engagiert sich Livewire in Kooperation mit Stacyc im Bereich elektrisch angetriebener Kinder- und Jugendmotorräder. Auf der Messe wird die gesamte Produktpalette

von Stacyc zu sehen sein, die bald auch in Europa verfügbar sein soll. (aum)

