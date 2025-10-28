Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

EICMA 2025: Livewire startet Produktoffensive

aum – 28. Oktober 2025

Livewire wird auf der EICMA in Mailand (4.–9.11.) eine Produktoffensive auffahren. Dazu gehören auch die Serienversionen der erst kürzlich vorgestellten Kleinmotorräder S4 Honcho Modelle Trail und Street in der Leichtkraftradklasse. Die Enduro hat allerdings keine Straßenzulassung, kann dafür auf privatem Gelände aber auch ohne Führerschein gefahren werden. Zudem wird das Projekt eines Maxi-Scooters präsentiert.

Die bestehende S2-Baureihe erweitert die besonders hochwertig ausgestattete Alpinista Corsa mit Gleichstrom-Schnellladetechnik, Öhlins-Fahrwerkkomponenten und Teilen aus Kohlefaser. Die S2 Alpinista bildet auch die Basis der Modellausführung Patrol für den Polizeieinsatz. Auch sie wird in Mailand erstmals in Europa zu sehen sein.

Darüber hinaus engagiert sich Livewire in Kooperation mit Stacyc im Bereich elektrisch angetriebener Kinder- und Jugendmotorräder. Auf der Messe wird die gesamte Produktpalette
von Stacyc zu sehen sein, die bald auch in Europa verfügbar sein soll. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Livewire S4 Honcho Street.

Livewire S4 Honcho Street.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S4 Honcho Street.

Livewire S4 Honcho Street.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S4 Honcho Street.

Livewire S4 Honcho Street.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S4 Honcho Street.

Livewire S4 Honcho Street.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S4 Honcho Trail

Livewire S4 Honcho Trail

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S4 Honcho Trail

Livewire S4 Honcho Trail

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S4 Honcho Trail

Livewire S4 Honcho Trail

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S2 Maxi-Scooter.

Livewire S2 Maxi-Scooter.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S2 Maxi-Scooter.

Livewire S2 Maxi-Scooter.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S2 Maxi-Scooter.

Livewire S2 Maxi-Scooter.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S2 Maxi-Scooter.

Livewire S2 Maxi-Scooter.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S2 Alpinista Corsa.

Livewire S2 Alpinista Corsa.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S2 Alpinista Corsa.

Livewire S2 Alpinista Corsa.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Livewire S2 Alpinista Corsa.

Livewire S2 Alpinista Corsa.

Photo: Livewire via Autoren-Union Mobilität

Download:

Stacyc 20 H-Drive.

Stacyc 20 H-Drive.

Photo: Stacyc via Autoren-Union Mobilität

Download:

Stacyc 20 H-Drive.

Stacyc 20 H-Drive.

Photo: Stacyc via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Livewire S2 Mulholland.
Deutliche Preissenkung bei Livewire
Livewire entwickelt ein elektrisches Kleinmotorrad im Stil der Honda Monkey.
Livewire stellt elektrisches Kleinmotorrad vor
Designstudien: Livewire und Kymco wollen 2026 einen elektrischen Maxiscooter auf den Markt bringen.
Kymco und Livewire kündigen elektrischen Maxiscooter an
Harley-Davidson Road Glide.
Harley-Davidson verlost Tour auf der Route 66
EICMA 2023: Ducati Hypermotard 698 Mono RVE.
Und wieder ist es eine Ducati

Audio

Autonews vom 22. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren