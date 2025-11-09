Wenn Sarah Rockabella aus dem Motorraum blickt

Er bleibt eine Besonderheit: Auch in diesem Jahr sticht „Girls & legendary US-Cars“ aus dem großen Angebot an mit viel nackter Haut garnierten Fahrzeugkalendern hervor. Denn Fotograf Carlos Kella kombiniert Mensch und Maschine auf seine ganz eigene Weise und abwechslungsreiche Art mit viel Vintage-Charme.

Die Fotos von Kella zeichnet oft ein künstlerisch abgestimmtes Spiel mit den Farben von Karosserie und Kleid aus, bei dem Fotomodell und Fahrzeug häufig eine optische Symbiose bilden. Das ist eines der Markenzeichen des Hamburgers. Auch wenn es einige jedes Jahr wiederkehrende Motivgestaltungen gibt, so überrascht „Girls & legendary US-Cars“ doch immer wieder. Gab es im vergangenen Jahr erstmals auch einen Mann im Bild, so sind es diesmal unter anderem Kalenderblätter mit gleich drei Frauen auf ein Mal und eine Aufnahme, bei der das Auto nur verschwommen im Hintergrund zu sehen ist. Und mit Sarah Rockabella, die den Betrachter aus dem entkernten Motorraum eines Ford F 250 von 1976 anblickt, ist erneut eine bislang bei Kella unbekannte und originelle Bildidee umgesetzt worden.



Die Spannbreite der Fahrzeuge reicht vom 1934er Chevrolet Sport Roadster über einen Ford Falcon 2-Door Sedan von 1960 und ein Mercury Cougar Hardtop Coupé (1969) bis zur 25th Anniversary Edition der Corvette aus dem Jahr 1978. Manche der Fotomodelle aus der Burlesque- und Pin-up-Szene, wie Julia Barrakadu und Setty Mois, kennt man aus früheren Kalendern. Andere, wie Rix oder Long Leg Lucy, sind neu. Die Frauen sind mal stilvoll bis elegant im Retrostil gekleidet, mal zeigen sie viel Bein oder Po. Allenfalls ein, zwei Motive mögen da dem einen oder anderen Betrachter einen Hauch zu weit gehen. Plump komponiert sind sie aber nicht. Zudem gibt es immer wieder Darstellungen mit einem leichten Augenzwinkern.



„Girls & legendary US-Cars 2026“ ist im Verlag Sway Books erschienen. Der limitierte Kalender im Format 42 x 30,7 Zentimeter kostet 44,90 Euro. In diesem Jahr ist außerdem zusätzlich ein Postkartenset mit elf Motiven aus dem Kalender erhältlich. (aum)



