Damit‘s schneller geht: Ein Maserati und ein Alfa Romeo für die Carabinieri

Damit es beim Transport von Blutkonserven und Spenderorganen künftig noch schneller geht, hat Stellantis den italienischen Carabinieri zwei Hochleistungsfahrzeuge übergeben. Der Generalkommandierende, Gen. C.A. Salvatore Luongo, nahm einen Maserati MC Pura und einen speziell für die medizinischen Zwecke ausgerüsteten Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio mit 520 PS (382 kW) starkem V6-Biturbo entgegen.

Bereits seit 1951 stattet Alfa Romeo die italienische Militärpolizei mit Fahrzeugen aus. Das erste war der Geländewagen 1900 M „Matta“. Ein Jahr später wurde die Limousine Alfa Romeo 1900 zur ersten „Gazzella“ – im Jargon der Carabinieri steht dieser Begriff für schnelle Notfallfahrzeuge. Nachfolger wurde die Alfa Romeo Giulia, die von 1963 bis 1968 im Einsatz war. Weitere Alfa Romeo im Fuhrpark der Carabinieri waren die Modelle Alfetta, 90, 75, 155, 156 und 159. (aum)





