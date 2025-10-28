Triumph reicht die Trident 800 nach

Bei der 660 lief es genau umgekehrt – erst die Trident, dann die Tiger Sport –, dennoch war es nur eine Frage der Zeit, bis Triumph der neuen Tiger Sport 800 auch die Trident 800 folgen lassen würde. Mit einem Jahr Abstand ist es nun so weit. Die Roadster holt ebenfalls 115 PS (85 kW) aus dem im vergangenen Jahr neu eingeführten 798-Kubik-Dreizylinder. Die Spitzenleistung liegt bei 11.500 Umdrehungen an, das maximale Drehmoment von 84 Newtonmetern weiterhin bei 8500 Touren. Es gibt drei Fahrmodi und einen Tempomaten sowie einen Schaltassistenten. Die Showa-Federelemente sind einstellbar.

Der Tank fällt mit 14 Litern kleiner aus als bei der Tiger Sport (18,6 Liter). Das Gewicht beträgt 198 Kilogramm, das sind 16 Kilo weniger. Und die Sitzhöhe der Trident sinkt von 83,5 auf 81 Zentimeter.



Erhältlich ist die neue Triumph Trident ab April zum Grundpreis von 9695 Euro plus Nebenkosten (Österreich: 11.295 Euro). Das sind 2100 Euro (1700 Euro) weniger als für die Tiger Sport 800. (aum)





