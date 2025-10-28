Toyota hilft beim Renovieren

Sieben Mitarbeiter von Toyota Deutschland haben einen ehrenamtlichen Tag genutzt, um bei der Lebenshilfe Köln die Räume zweier Wohngemeinschaften bei der Renovierung neu zu streichen. Auch das nächste gemeinsame Projekt steht schon fest: Rechtzeitig zur Adventszeit wird es wieder einen Weihnachtswunsch-Baum der Lebenshilfe im Foyer der Deutschlandzentrale von Toyota in Köln geben.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Importeur und dem Verein startete erst im vergangenen Jahr 2024. Drei Tage im Kalenderjahr werden Mitarbeitende von Toyota mit Sitz in Köln für ehrenamtliche Einsätze freigestellt. (aum)



