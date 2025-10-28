Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Toyota hilft beim Renovieren

aum – 28. Oktober 2025

Sieben Mitarbeiter von Toyota Deutschland haben einen ehrenamtlichen Tag genutzt, um bei der Lebenshilfe Köln die Räume zweier Wohngemeinschaften bei der Renovierung neu zu streichen. Auch das nächste gemeinsame Projekt steht schon fest: Rechtzeitig zur Adventszeit wird es wieder einen Weihnachtswunsch-Baum der Lebenshilfe im Foyer der Deutschlandzentrale von Toyota in Köln geben.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Importeur und dem Verein startete erst im vergangenen Jahr 2024. Drei Tage im Kalenderjahr werden Mitarbeitende von Toyota mit Sitz in Köln für ehrenamtliche Einsätze freigestellt. (aum)

Weiterführende Links: Toyota-Mediaseite

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Die sieben ehrenamtlichen Helfer von Toyota Deutschland mit Annette Lantiat (links) von der Lebenshilfe Köln.

Die sieben ehrenamtlichen Helfer von Toyota Deutschland mit Annette Lantiat (links) von der Lebenshilfe Köln.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Toyota.
Toyota so stark wie lange nicht mehr
Produktion des Toyota Yaris im französischen Werk Valenciennes.
Toyota erzielt in Europa einen Rekordabsatz
Toyota Hilux GR Sport II.
Toyota legt um zwei Prozent zu
Toyota hat sich bei der Central European Rally vorzeitig den Herstellertitel in der Rallye-Weltmeisterschaft gesichert.
Toyota sichert sich vorzeitig den Herstellertitel
Brennstoffzellenbus der Toyota-Nutzfahrzeugmarke Hino.
Isuzu und Toyota wollen gemeinsam Brennstoffzellen-Busse entwickeln

Audio

Autonews vom 22. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren