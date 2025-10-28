Der Kia PV 5 fährt ins Guinness Buch der Rekorde

Kia hat sich einen Eintrag ins „Guinness Buch der Rekorde“ geholt: Der PV 5 Cargo schaffte die bislang längste Strecke für einen voll beladenen Elektrotransporter. Er fuhr unter voller Zuladung von 665 Kilogramm mit einer Batterieladung fast 700 Kilometer weit. Exakt waren es 693,38 Kilometer, die unter Alltagsbedingungen auf öffentlichen Straßen nördlich von Frankfurt am Main zurückgelegt wurden.

Für den Rekordversuch wurde ein 58,2 Kilometer lange Rundkurs auf Stadt- und Landstraßen mit Ampeln, Kreuzungen, Kreisverkehren und typischem Stadtverkehr festgelegt. Die Strecke wies Höhenunterschiede von insgesamt rund 370 Metern auf. Der voll beladene Transporter absolvierte die Runde elfmal, ehe er nach 22 einhalb Stunden in Runde zwölf zum Stehen kam.



Am Steuer des PV 5 mit 71,2 kWh großem Akku saßen der preisgekrönte Nutzfahrzeugjournalist George Barrow und Christopher Nigemeier, leitender Ingenieur im europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum des Hyundai-Konzerns in Rüsselsheim, zu dem Kia gehört. (aum)



