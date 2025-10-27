Kia tarnt seine GT-Prototypen etwas anders

Kia hat eine spezielle Folierung für die Prototypen seiner elektrischen GT-Modelle vorgestellt. Das Design soll „den emotionalen Charakter“ der Hochleistungsfahrzeuge unterstreichen und auf Geschwindigkeit hinweisen. Die fragmentarische Bedruckung mit sich wiederholenden Elementen soll die entsprechende Bewegungsunschärfe widerspiegeln. Die neonfarbene Akzentfarbe steht für die elektrische Energie. Aktuell ist der für kommendes Jahr angekündigte Kia EV 4 GT in dem neuem Tarnkleid unterwegs. (aum)