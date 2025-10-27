Logo Auto-Medienportal
Kia tarnt seine GT-Prototypen etwas anders

aum – 27. Oktober 2025

Kia hat eine spezielle Folierung für die Prototypen seiner elektrischen GT-Modelle vorgestellt. Das Design soll „den emotionalen Charakter“ der Hochleistungsfahrzeuge unterstreichen und auf Geschwindigkeit hinweisen. Die fragmentarische Bedruckung mit sich wiederholenden Elementen soll die entsprechende Bewegungsunschärfe widerspiegeln. Die neonfarbene Akzentfarbe steht für die elektrische Energie. Aktuell ist der für kommendes Jahr angekündigte Kia EV 4 GT in dem neuem Tarnkleid unterwegs. (aum)

Weiterführende Links: Kia-Presseseite

Bilder zum Artikel
Prototyp des Kia EV 4 GT in Tarnfolierung.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Prototyp des Kia EV 4 GT in Tarnfolierung.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Prototyp des Kia EV 4 GT in Tarnfolierung.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Prototyp des Kia EV 4 GT in Tarnfolierung.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

