Der Alpine A 390 kann bald bestellt werden

Alpine öffnet für Inhaber des Première-Passes am 7. November die Bestellbücher für den A 390. Alle anderen Interessenten können die vollelektrische Limousine ab 21. November ordern. Die Preise beginnen bei 67.500 Euro für den 294 kW (400 PS) starken GT. Darüber rangiert der 10.000 Euro teurere GTS mit 346 kW (470 PS), der ab Anfang nächsten Jahres bestellt werden kann. Beide Modelle verfügen über drei Elektromotoren und Allradantrieb.

Der A 390 GT beschleunigt in 4,8 Sekunden von null auf 100 km/h und bietet dank der 89-kWh-Batterie eine WLTP-Reichweite von bis zu 551 Kilometern. Den Innenraum des Fünfsitzers prägen Alcantara und Nappaleder, Sportsitze und ein von der Formel 1 inspiriertes Lenkrad. Über die V2L-Funktion können externe Geräte wie Fahrräder, Roller oder Elektrogrills mit Strom aus der Batterie versorgt werden. Die ersten Fahrzeuge werden Anfang nächsten Jahres ausgeliefert.



Der GTS, der ein Drehmoment von bis zu 824 Newtonmetern entwickelt, beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h. Zur Serienausstattung gehören unter anderem Sitze mit Massagefunktion und das Telemetrics- Expert-System – ein von den Alpine Ingenieuren entwickelter persönlicher Coach, der Fahrern hilft, ihre Fahrkünste zu verfeinern und die Leistung und Agilität des Fahrzeugs voll auszuschöpfen. Die später verfügbare mobile Telemetrics-App ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Rundenzeiten, Querbeschleunigung, Beschleunigung, Bremsen, Drehmomentverteilung und Temperaturen. (aum)



