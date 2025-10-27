Arnaud Ribault kehrt zu Stellantis zurück

Arnaud Ribault wird globaler Vertriebschef von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall. Er ist Nachfolger von Tobias Gubitz, der eine andere internationale Rolle im Stellantis-Konzern übernehmen wird.

Arnaud Ribault war zuletzt Deputy CEO bei Peugeot Motocycles und dort global verantwortlich für Sales, Marketing und Supply Chain. Als Head of Enlarged Europe Opel Vauxhall Brands kehrt zu Stellantis zurück, wo er bis Januar 2024 Europachef von Citroën war. Davor ist er unter anderem Senior Vice President Sales and Marketing von PSA in Lateinamerika gewesen. (aum)



