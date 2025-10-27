Guido Reinking verlässt die Autoren-Union Mobilität

Nach rund drei Jahren verlässt Guido Reinking die Autoren-Union Mobilität GmbH. Für die Medien um die Online-Nachrichtenagentur Auto-Medienportal hatte er zunächst als Autor und ab September 2023 als Chefredakteur gearbeitet. Reinking wendet sich anderen Aufgaben zu in einer Phase der Neustrukturierung des Netzwerks, die er bisher offensiv begleitet hatte. Die Funktion des Chefredakteurs übernimmt Frank Wald, Gründungsmitglied und Gesellschafter der Autoren-Union.

Frank Wald (63) ist anerkannter Fachmann im Bereich Auto und Mobilität. Nach seinem Magisterstudium in Kulturwissenschaft, Politik und Soziologie in Göttingen, Frankfurt und Hamburg hatte er seine journalistische Laufbahn bei der „Hamburger Morgenpost“ begonnen. Seit 1996 arbeitete Wald unter anderem für die „Welt am Sonntag“, den „Tagesspiegel“, die „Frankfurter Rundschau“, die „Frankfurter Neue Presse“, die „Stuttgarter Zeitung/Sonntag aktuell“, „Auto Bild“, „ACE Lenkrad“, „Firmen Auto“, „ADAC Special“, „Automobilwoche“, das „Auto-Medienportal.Net“, „Spiegel online“ und „stern online“ sowie für die Deutsche Presse-Agentur.



Der studierte Diplom-Politologe Reinking (62) arbeitete für die „Financial Times Deutschland“, leitete neun Jahre die Chefredaktion der „Automobilwoche“ und schreibt für Wirtschaftsmagazine wie „Capital“ und „Bilanz“.



Walther Wuttke, der Geschäftsführer der Autoren-Union Mobilität, bedauert die unerwartete Entscheidung Reinkings: „Wir bedanken uns bei Guido Reinking für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jahren. Gern hätten wir das Ergebnis der laufenden Umstrukturierung mit ihm an Bord erlebt.“ (aum)

