Drastischer Gewinneinbruch bei Porsche

aum – 27. Oktober 2025

Umsatz und Absatz lagen bei Porsche mit 26,68 Milliarden Euro und 212.509 ausgelieferten Fahrzeugen in den ersten neun des Jahres jeweils sechs Prozent unter den Vorjahreswerten. Der Gewinn brach allerdings um 99 Prozent von 4,035 Milliarden Euro auf 40 Millionen Euro ein. Die Umsatzrendite des einst äußerst rentablen Sportwagenherstellers sank von 14,1 auf nur noch 0,2 Prozent.

Als Gründe für den drastischen Gewinneinbruch nennt das Unternehmen Sonderaufwendungen in Verbindung mit der Neuausrichtung der Produktstrategie, die Marktbedingungen in China, Sondereffekte in Bezug auf die Batterieaktivitäten und organisatorische Veränderungen. Zusätzlich wirkten die erhöhten Aufwendungen aus den US-Importzöllen. Der Netto-Cashflow Automobile erhöhte sich dagegen zum Ende des dritten Quartals 2025 auf 1,34 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,24 Milliarden Euro). (aum)

Weiterführende Links: Porsche-Presseseite

Porsche.

Porsche.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Porsche

