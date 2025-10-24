Logo Auto-Medienportal
Leapmotor C10 mit größerem Akku

aum – 24. Oktober 2025

Leapmotor bietet den C10 jetzt auch in einer Long-Range-Variante an. Die 81,9 kWh große Batterie des Pro Max ermöglicht Normreichweiten von bis zu 510 Kilometern. Das sind knapp 100 Kilometer mehr als mit dem Standardakku. Auch eine 440 kW (598 PS) starke Allradversion mit 800-Volt-Technik kann bestellt werden. Sie kommt mit einer Batterieladung knapp 440 Kilometer weit.

Die Preise für den Leapmotor C10 Pro Max beginnen bei 41.900 Euro. Bestellbar ist außerdem jetzt eine Sonderserie. Den in Kooperation mit Irmscher entworfenen i C10 gibt es in einer Auflage von 250 Stück und zum Preis von 49.900. (aum)

