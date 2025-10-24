Vorschau: Vier Neulinge, ein Interview und eine Frage

Gleich zwei neue Kompakt-SUV bringt Mitsubishi noch in diesem Jahr auf den deutschen Markt. Der 4,41 Meter lange Grandis bedient mit einem Mild- und Vollhybrid-Antrieb das Verbrenner-Angebot und der nur um einige Zentimeter längere, neue Eclipse Cross fährt nur noch elektrisch. Der erste Stromer der Japaner seit dem Elektro-Pionier i-MiEV von 2009 soll mit seiner 87-kWh-Batterie über 600 Kilometer weit fahren. Frank Wald dreht in der kommenden Woche mit beiden Modellen die ersten Runden.

Ebenfalls zur ersten Ausfahrt steht in der nächsten Woche der Leapmotor C10 4x4 bereit. Mercedes blickt auf 30 Jahre Sprinter-Erfolg zurück und gibt einen Ausblick, wie der nächste Transporter aussehen wird.



Mit gutem Preis-Leitungsverhältnis und weiteren neuen Modellen will Citroën den Markt überraschen. Das verspricht Deutschlandchef Thomas Goldbloom in unserem Interview. Außerdem berichten wir über die Messe Zürich Auto, die offensichtlich den Genfer Salon ablöst. Triumph kündigt im Vorfeld der Eicma ein neues Modell an, und im Praxistest stellen wir den Kymco Downtown 350 GT vor. Bei dem Motorroller stellen wir uns allerdings eine Frage. Frankia hat mir dem Now 7.0 ein äußerst modernes und farbenfrohes Wohnmobil für zwei Camper eingeführt. Michael Kirchberger war mit dem Camper aus Franken unterwegs.



Darüber hinaus halten wir Sie wie gewohnt tagesaktuell über weitere Neuigkeiten und Entwicklungen rund um (fast) alle Formen der Mobilität auf dem Laufenden. (aum)

