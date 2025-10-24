Logo Auto-Medienportal
Gasgas fährt kein Trial mehr

24. Oktober 2025

Die Neustrukturierung von KTM nach der Insolvenz hat eine weitere Konsequenz: Die Markentochter Gasgas wird nicht mehr mit einem Werksteam in der Trial-Weltmeisterschaft und der spanischen Meisterschaft antreten.

„Mit dieser strategischen Neuausrichtung legt Gasgas den Fokus künftig noch stärker auf die Optimierung der industriellen Prozesse und den Ausbau der geschäftlichen Aktivitäten“, teilte der österreichische Mutterkonzern mit. Die Entscheidung spiegelte die Notwendigkeit wider, sämtliche finanziellen und personellen Ressourcen auf die zentralen Geschäftsprioritäten zu konzentrieren – insbesondere auf die Weiterentwicklung und Konsolidierung der Produktions- und Vertriebsaktivitäten der Marke, die entscheidende Elemente für ihre zukünftige Entwicklung darstellten, heißt es.

Gasgas ist aktuell Vizeweltmeister. Aufgrund der langen Trial-Historie und der Produktkompetenz wird sich die Marke nicht komplett aus dem Sport zurückziehen. Teams und Privatfahrer sollen weiter unterstützt und gefördert werden. (aum)

Gasgas zieht sich werksseitig aus dem Trial-Sport zurück.

