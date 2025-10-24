Ducati strickt die Monster neu

Ducati wird Anfang nächsten Jahres die neue Monster auf den Markt bringen. Die fünfte Generation des ikonischen Naked Bikes bekommt den neuen 890-Kubik-V2-Motor. Er leistet hier 111 PS (82 kW) bei 9000 Umdrehungen in der Minute und entwickelt ein maximales Drehmoment von 91 Newtonmetern bei 7250 Touren. Zwischen 4000 und 10.000 U/min liegen stets über 80 Prozent der Durchzugskraft an.

Optisch rückt die Monster wieder etwas näher an das Ur-Modell von 1992, greift dabei aber auch Stilelemente anderer Baureihen aus Bologna auf. Sie wiegt mit leerem Tank 175 Kilogramm, das sind vier Kilo weniger als aktuell. Der Lenker ist höher und weiter nach vorne geneigt, der Sitz schmaler und etwas niedriger. Ducati verspricht auch eine bessere Ableitung der Motorwärme im Fahrerbereich , die in der Vergangenheit immer mal wieder kritisiert wurde. Es stehen vier Fahrmodi zur Verfügung. Ein Quickshifter ist Serie. Das fünf Zoll große TFT-Display ist multimediafähig und unterstützt eine Turn-by-Turn-Navigation.



Neben der Standardversion wird es die Monster+ geben, die unter anderem mit Cockpitverkleidung und Soziussitzabdeckung vorfährt. Beide sind auch als 48-PS-Version für den A2-Führerschein erhältlich. Preise wurden noch nicht genannt. (aum)