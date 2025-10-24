Logo Auto-Medienportal
Der Hyundai Ioniq 5 wird flexibler

aum – 24. Oktober 2025

Hyundai überarbeitet den Ioniq 5 im Detail und positioniert zwischen Basisversion und der Ausstattungsstufe Uniq noch die neue Variante Centriq. Ab sofort gehört ein sieben Meter langes Typ-2-Ladekabel zum Lieferumfang aller Modelle (vorher fünf Meter), um für mehr Flexibilität beim Laden zu sorgen. Neben dem maximalen kann nun auch der minimale Ladestand individuell festgelegt werden. Der zuvor fest definierte Mindestwert von 30 Prozent lässt sich künftig auf bis zu zehn Prozent absenken. Diese Anpassung ermöglicht eine präzisere Routen- und Ladeplanung und unterstützt eine effizientere Nutzung der verfügbaren Batteriekapazität – insbesondere auf längeren Strecken. Diese Option ist als Over-the-Air-Update sowie auch für Fahrzeuge des vorherigen Modelljahrgangs verfügbar.

Das optionale Sitzpaket des N Line umfasst künftig nicht nur die Leder-Alcantara-Kombination, sondern neben beheizbaren Sitzen im Fond auch eine elektrische Kindersicherung und den Ausstiegsassistenten. Das Logo an Front und Heck erscheint nun in Schwarz. Zudem ist ab sofort auf Wunsch auch ein optionales Park-Paket erhältlich. Beim N Line X und dem Unique gehört der digitale Fahrzeugschlüssel 2.0 künftig zur Serienausstattung. (aum)

Weiterführende Links: Hyundai-Presseseite

