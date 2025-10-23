Logo Auto-Medienportal
Rafael Nadal feiert mit Kia in Korea

aum – 23. Oktober 2025

Kia verlängert die seit 21 Jahren bestehende Partnerschaft mit Tennislegende Rafael („Rafa“) Nadal. Aus diesem Anlass besucht der Spieler nach 2013 zum ersten Mal wieder Korea, wo die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit einer offiziellen Zeremonie in Seoul gefeiert wurde. Anschließend nimmt Nadal an Veranstaltungen teil, die sich unter dem Motto „The Road Ahead“ an Tennisnachwuchstalente und Fans richten. Fans, die durch einen Social-Media-Wettbewerb ausgewählt wurden, haben Gelegenheit, „Rafa“ persönlich zu treffen und in einer Fragerunde Einblicke in sein Leben, seine Karriere und die Inspiration, die er aus dem Tennis gewonnen hat, zu erhalten.

Am Vortag der Zeremonie fand im Tennez-Park des Walkerhill-Hotels bereits ein Tennisprogramm mit den 20 besten Nachwuchsspielerinnen und -spielern Koreas statt. Mit Trainern der Rafa Nadal Academy wurde ein exklusiver Lehrgang durchgeführt, bei dem zwei Spieler mit herausragenden Leistungen ausgewählt wurden, um nächstes Jahr am „High Performance Tennis Junior Camp“ in Spanien teilzunehmen.

Bis zum 9. November findet außerdem ein Pop-up-Event statt, bei dem Kunden die Partnerschaft zwischen Kia und dem Tennisstar präsentiert wird. Der Raum wurde umgestaltet und zeigt nun sowohl die Höhepunkte von Nadals Karriere als auch die Geschichte seiner Verbindung zu Kia. Besucher können außerdem den neuen Kleinbus PV 5 Passenger sowie einen EV 9 GT-Line in Augenschein nehmen, ein Modell, das auch Nadal selbst fährt. (aum)

Markenbotschafter Rafael Nadal am Kia PV 5 Passenger.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia verlängert die Partnerschaft mit Tennislegende Rafael Nadal (links: Kia-Präsident Ho Sung Song).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Markenbotschafter Rafael Nadal am Kia PV 5 Passenger.

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

Kia verlängert die Partnerschaft mit der Tennislegende Rafael Nadal (rechts: Kia-Präsident Ho Sung Song).

Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

