Die Lexus-Lounge bleibt ausgezeichnet

aum – 23. Oktober 2025

Die von Brussels Airlines und Lexus konzipierte Lounge „The Loft“ im Flughafen Brüssel ist auch in diesem Jahr bei den „World Travel Awards“ ausgezeichnet worden. Zum siebten Mal in Folge wurde sie bei der Abstimmung von Kunden sowie Reise- und Tourismusfachleuten zur besten Flughafen-Lounge in Europa gewählt.

Zu den Einrichtungen der über 2000 Quadratmeter großen Lounge gehören individuelle Spa-Räume mit Grohe-Duschen, spezielle Bereiche zum Arbeiten oder Entspannen, Shiatsu-Massagesessel und Schlafräume mit Sternenhimmel-Decken. Die Besucher werden persönlich empfangen und als Gäste willkommen geheißen und bewirtet. Es werden warme und kalte Speisen serviert und ein Chocolatier bietet exklusive Köstlichkeiten an. (aum)

Weiterführende Links: Lexus-Presseseite

Bilder zum Artikel
Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

Die Flughafen-Lounge „The Loft“ von Lexus und Brussels Airlines.

