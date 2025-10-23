Renault steigert Absatz und Umsatz

Der Renault-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Jahres in Europa knapp 1,7 Millionen Autos verkauft. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zum Wachstum trugen alle drei Marken der Gruppe bei. Der Automotive-Umsatz des Unternehmens nahm um 1,7 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro zu. Mit dem Dacia Sandero und dem Clio stellt Renault die beiden meistverkauften Autos in Europa. Weltweit verbuchte der Konzern eine Absatzsteigerung von 14,9 Prozent. (aum)