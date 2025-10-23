Logo Auto-Medienportal
Skoda liefert 1000 Octavia Combi an Metro

aum – 23. Oktober 2025

Skoda hat von Metro den Auftrag zur Lieferung von 1000 Octavia Combi für die Dienstwagenflotte des Großhandelsunternehmens erhalten. Die ersten 90 Fahrzeuge in Graphite-Grau Metallic wurden am Firmensitz in Düsseldorf an Mitarbeiter übergeben. Die übrigen werden an verschiedenen anderen Standorten von Metro übernommen. Die Wirtschaftlichkeit des Modells und das Platzangebot seien mit entscheidend für die Wahl des Octavia Combi gewesen, sagte Alexander Klein, Head of Sales bei Metro Deutschland.

Der Octavia ist der Bestseller von Skoda und hat sich in vier Modellgenerationen mittlerweile über sieben Millionen Mal verkauft. Als Kombi bietet er ein Kofferraumvolumen von 640 bis 1700 Litern. (um)


Skoda liefert 1000 Octavia Combi an Metro. Die ersten 90 Fahrzeuge wurden am Firmensitz des Großhandelsunternehmens in Düsseldorf übergeben.

Steffen Zöhke, Leiter Flotten, Direktkunden und Remarketing von Skoda Auto Deutschland (links), übergibt die ersten 90 Fahrzeuge an Alexander Klein, Head of Sales beim Großhandelsunternehmen Metro.

Skoda liefert 1000 Octavia Combi an Metro. Die ersten 90 Fahrzeuge wurden am Firmensitz des Großhandelsunternehmens in Düsseldorf übergeben.

Skoda liefert 1000 Octavia Combi an Metro. Die ersten 90 Fahrzeuge wurden am Firmensitz des Großhandelsunternehmens in Düsseldorf übergeben.

Skoda liefert 1000 Octavia Combi an Metro. Die ersten 90 Fahrzeuge wurden am Firmensitz des Großhandelsunternehmens in Düsseldorf übergeben.

