Skoda liefert 1000 Octavia Combi an Metro

Skoda hat von Metro den Auftrag zur Lieferung von 1000 Octavia Combi für die Dienstwagenflotte des Großhandelsunternehmens erhalten. Die ersten 90 Fahrzeuge in Graphite-Grau Metallic wurden am Firmensitz in Düsseldorf an Mitarbeiter übergeben. Die übrigen werden an verschiedenen anderen Standorten von Metro übernommen. Die Wirtschaftlichkeit des Modells und das Platzangebot seien mit entscheidend für die Wahl des Octavia Combi gewesen, sagte Alexander Klein, Head of Sales bei Metro Deutschland.

Der Octavia ist der Bestseller von Skoda und hat sich in vier Modellgenerationen mittlerweile über sieben Millionen Mal verkauft. Als Kombi bietet er ein Kofferraumvolumen von 640 bis 1700 Litern. (um)





