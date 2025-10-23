Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Eon und MAN treiben Lkw-Ladeinfrastruktur voran

aum – 23. Oktober 2025

Mit dem symbolisch ersten Spatenstich hat Eon gemeinsam mit MAN in Eugendorf bei Salzburg mit dem Bau eines neuen Ladstandorts für Elektro-Lkw für einen begonnen. Er entsteht am dortigen Servicestandort des Lastwagen- und Busherstellers. Die zwei Ladestationen haben jeweils eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt und je einen Ladepunkt, so dass die volle Leistung abgerufen werden kann. So lässt sich während einer regulären Lenkpause von 45 Minuten Energie für gut 300 Kilometer laden. Der Standort ist außerdem auf Megawatt Charging (MCS) vorbereitet, um zukünftigen Fahrzeugmodellen noch mehr Leistung liefern zu können.

Die Ladestationen werden rund um die Uhr zugänglich sein und können herstellerübergreifend von allen E-Lkw genutzt werden. Tagsüber können während ihrer Ladepause die vorhandene Infrastruktur des MAN Servicestandorts, wie die Sanitäranlagen und den Aufenthaltsraum, nutzen.

Weitere vier Standorte in Österreich sind geplant. Sie liegen ebenfalls entlang wichtiger Autobahnen und rund 180 bis 300 Kilometer von einander entfernt. Neben Österreich bauen Eon und MAN im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft öffentliche Ladestationen auch an MAN Standorten in Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Italien, Polen, Tschechien und Ungarn auf. (aum)

Weiterführende Links: Eon

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Eon und MAN errichten in acht europäischen Ländern Ladestationen für Elektro-Lastwagen.

Eon und MAN errichten in acht europäischen Ländern Ladestationen für Elektro-Lastwagen.

Photo: Eon via Autoren-Union Mobilität

Download:

Spatenstich in Eugendorf für eine neue E-Lkw-Ladestation von Eon und MAN in Österreich.

Spatenstich in Eugendorf für eine neue E-Lkw-Ladestation von Eon und MAN in Österreich.

Photo: Eon via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Lkw-Ladestation von Eon und MAN in Berlin-Wildau.
Eon und MAN bauen Ladenetz auf
Eon und MAN bauen gemeinsam ein öffentliches Ladenetz für Elektro-Lkw in Europa auf.
Eon und MAN bauen Schnellladenetz für Lkw auf
Eon-Schnellladestationen bei Fleggaard im nordfriesischen Süderlügum an der Grenze zu Dänemark.
Deutsch-dänisches Ladeprojekt
Eon Drive Booster.
Ladestrom aus dem Eon Drive Booster entlastet die Netze
Scania 25 P BEV.
Drei Lkw-Hersteller wollen Ladeinfrastruktur hochziehen

Audio

Wirtschaftsnews vom 21. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren