Eon und MAN treiben Lkw-Ladeinfrastruktur voran

Mit dem symbolisch ersten Spatenstich hat Eon gemeinsam mit MAN in Eugendorf bei Salzburg mit dem Bau eines neuen Ladstandorts für Elektro-Lkw für einen begonnen. Er entsteht am dortigen Servicestandort des Lastwagen- und Busherstellers. Die zwei Ladestationen haben jeweils eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt und je einen Ladepunkt, so dass die volle Leistung abgerufen werden kann. So lässt sich während einer regulären Lenkpause von 45 Minuten Energie für gut 300 Kilometer laden. Der Standort ist außerdem auf Megawatt Charging (MCS) vorbereitet, um zukünftigen Fahrzeugmodellen noch mehr Leistung liefern zu können.

Die Ladestationen werden rund um die Uhr zugänglich sein und können herstellerübergreifend von allen E-Lkw genutzt werden. Tagsüber können während ihrer Ladepause die vorhandene Infrastruktur des MAN Servicestandorts, wie die Sanitäranlagen und den Aufenthaltsraum, nutzen.



Weitere vier Standorte in Österreich sind geplant. Sie liegen ebenfalls entlang wichtiger Autobahnen und rund 180 bis 300 Kilometer von einander entfernt. Neben Österreich bauen Eon und MAN im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft öffentliche Ladestationen auch an MAN Standorten in Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Italien, Polen, Tschechien und Ungarn auf. (aum)



