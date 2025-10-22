Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Mit einer Tankfüllung durch Großbritannien

aum – 22. Oktober 2025

Nissan preist den neuen Qashqai 1.5 e-Power mit einem Normdurchschnittsverbrauch von 4,5 Liter auf 100 Kilometer als sparsamsten Benziner seiner Klasse an. Nun legten zwei Fahrzeuge die knapp 1350 Kilometer lange Strecke vom Südwesten Großbritanniens an die nordöstliche Spitze innerhalb von zwei Tagen mit nur einer Tankfüllung zurück. Von Land's End in Cornwall bis ins schottische John O'Groats kamen die Fahrzeuge auf einen Durchschnittsverbrauch von 3,76 Litern.

Beim e-Power dient ein 158 PS (116 kW) starker 1,5-Liter-Dreizylinder als Generator für den Elektromotor mit kleiner 2,1-kWh-Batterie. Als Systemleistung gibt Nissan 190 PS (140 kW) an. Dazu kommt neuerdings ein Sportmodus, der 15 PS (11 kW) zusätzlich bereitstellt.
Der Nissan Qashqai mit dem gegenüber dem Vorgänger noch einmal deutlich kompakteren und effizienterem e-Power-Antrieb wird im Werk in Sunderland, Großbritannien, gebaut und ist zu Preisen ab 40.180 Euro bestellbar. (aum)

Bilder zum Artikel
Der Nissan Qashqai 1.5 e-Power fuhr mit einem Durchschnittsverbrauch von 3,76 Litern auf 100 Kilometer von Land’s End im Südwesten Großbritanniens bis nach John O’Groats im Nordosten.

