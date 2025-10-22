Alpine kehrt auf die Rallyepiste zurück

Nach Opel stellt nun auch Alpine ein vollelektrisches Rallyeauto auf die Räder und kehrt damit in den Rallyesport zurück. Der A290 Rallye ist gemäß FIA-Reglement aufgebaut und verfügt über einen Überrollkäfig, Schalensitze mit Sechs-Punkt-Gurt und einen automatischen Feuerlöscher sowie eine hydraulische Handbremse. Der Motor leistet 162 kW (220 PS) und liefert 300 Newtonmeter Drehmoment, die über ein Sperrdifferenzial von ZF auf die Vorderachse übertragen werden. Sowohl das Getriebe als auch das elektronische Antriebsmanagement wurden für die Motorsporteinsatz aktualisiert. Darüber hinaus hat Alpine ein exklusives Soundsystem entwickelt, das einen Fahrzeugklang erzeugt, der zu Geschwindigkeit und Gaspedalstellung passt.

Sein Debüt gibt der für den Kundensport entwickelte Alpine A290 Rallye im November im Rahmen der Rallye National de l'Indre. Für nächstes Jahr ist dann an eigene nationale Trophy mit sechs Läufen geplant, die im Rahmen der französischen Rallyemeisterschaft ausgetragen wird. Es winken Preisgelder in Höhe von 236.000 Euro, Leistungsprämien und Ersatzteilgutscheine. Kunden können den 59.900 Euro teuren Wagen aber auch in anderen Serien einsetzen. (aum)



