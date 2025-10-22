Peugeot reaktiviert den Pulsion

Peugeot bringt den Pulsion zurück. Der Leichtkraftroller erhält in der Neuauflage den Zusatz Evo. Mit 13,2 (9,9 kW) Leistung verliert er zwar ein PS, hat mit 115 km/h aber eine etwas höhere Endgeschwindigkeit als das Vorgängermodell (108 km/h). Mit dem 11,1 Liter großen Tank soll der Peugeot Pulsion Evo bis zu 440 Kilometer weit ohne Nachtanken kommen. Neben der Reichweite beanspruchen die Franzosen auch für das Staufach unter der Sitzbank den Klassenbestwert für sich: Es fasst 45 Liter und soll Platz für einen Integral- und einen Jethelm bieten. Neben der Basisversion mit Sportwindschild gibt es den 125er-Roller auch als Pulsion Evo mit hoher Scheibe und einem Topcase mit 35 Litern Fassungsvermögen.

Preise nannte Peugeot noch nicht. Die Markteinführung ist im ersten Quartal des nächsten Jahres. Vorgestellt wird das neue Modell Anfang November auf der Eicma in Mailand. (aum)



