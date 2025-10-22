Logo Auto-Medienportal
Die Spritpreise sinken weiter

aum – 22. Oktober 2025

Die Kraftstoffpreise sind weiter gefallen. Die aktuelle ADAC-Auswertung ergab einen bundesweiten Schnitt von 1,656 Euro für einen Liter Super E10. Das sind 1,5 Cent weniger als vor einer Woche und nah am Jahrestiefststand von 1,650 Euro im August. Der Preisrückgang bei Diesel fiel mit 1,9 Cent noch etwas höher aus. Im Mittel kostet der Liter 1,565 Euro bezahlen. Damit ist Tanken im Wochenvergleich zum dritten Mal in Folge günstiger geworden.

Ausschlaggebend für die Entwicklung ist vor allem der weiter sinkende Rohölpreis. Gleichwohl sieht der ADAC noch weitere Luft nach unten. Sparen kann, wer abends tankt. Dann sind die sind die Spritpreise im Schnitt bis zu 13 Cent je Liter niedriger als morgens. (aum)


Die Entwicklung der Kraftstoffpreise in den vergangenen Wochen.

Photo: ADAC via Autoren-Union Mobilität

