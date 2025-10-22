Hajar Kayali verlässt Renault

Hajar Kayali (35), Direktorin Kommunikation, verlässt Ende des Monats auf eigenen Wunsch die Renault Deutschland AG. Sie will sich nach einer persönlichen Auszeit neuen beruflichen Perspektiven in der PR-Branche zuwenden, teilte das Unternehmen mit. Zu einem möglichen Nachfolger äußerte sich Renault noch nicht.

Hajar Kayali hatte ihr Aufgabe im Sommer 2022 übernommen, nachdem sie zuvor beim Allianzpartner Nissan die Unternehmens- und Mitarbeiterkommunikation geführt hatte. Zuvor war sie für die damalige Peugeot Citroën Deutschland GmbH sowie später für DS tätig. Hajar Kayali stammt aus Tönisvorst und hat einen Master-of-Arts-Abschluss Abschluss in Journalismus und Kommunikationsmanagement der Westfälischen Hochschule. (aum)