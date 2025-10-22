Nissan stockt die Garantie auf bis zu zehn Jahre auf

Nissan bietet Privatkunden ab sofort zusätzlich zur dreijährigen Neuwagen-Herstellergarantie eine Anschlussgarantieversicherung an, die sich jährlich verlängern lässt. Sie gilt bis zu einem Fahrzeugalter von zehn Jahren oder maximal 200.000 Kilometern Laufleistung.

Das neue Garantiemodell Nissan More gilt für alle Neuwagen der Marke und ab Februar nächsten Jahres auch für alle derzeit in Deutschland zugelassenen Pkw-Modelle. Mit jeder Inspektion in einer Nissan-Vertragswerkstatt verlängert sich die Garantie um weitere zwölf Monate. Sie deckt Antriebskomponenten wie Motor, Getriebe und Achsantrieb ab, aber auch Bauteile wie Einspritzdüsen, Kraftstoffverteiler, Thermostate, Turbolader und Kompressoren.

Das Angebot gilt auch für Fahrzeuge, die bislang nicht bei einem Nissan-Partner gewartet wurden. Darüber hinaus ist die Garantie an das jeweilige Fahrzeug gebunden und bleibt beim Weiterverkauf bestehen.



Auf Wunsch lässt sich die nochmals erweiterte Garantieabdeckung Nissan More Plus dazubuchen. Sie deckt europaweit mechanische, elektrische und elektronische Fahrzeugkomponenten sowie die Ersatzteil- und Lohnkosten ab. (aum)



