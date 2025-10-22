Logo Auto-Medienportal
Mahle für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

aum – 22. Oktober 2025

Mahle hat von Eco Vadis, einem Spezialisten für Nachhaltigkeitsratings von Unternehmen, die Gold-Medaille. Mit 82 von 100 möglichen Punkten gehört der Technologiekonzern aus Stuttgart damit zu den besten fünf Prozent aller im Ranking bewerteten Unternehmen weltweit. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich Mahle in den Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Nachhaltige Beschaffung.

Im vergangenen Jahr hat Mahle direkte (Scope 1) und indirekte (Scope 2) Treibhausgasemissionen gegenüber dem Referenzjahr 2019 um 47 Prozent reduziert, die Scope-3-Emissionen gingen um 17 Prozent zurück. Die Unfallrate verbesserte sich durch systematische Sicherheitsmaßnahmen von 2,8 auf 2,1 Unfälle mit Ausfalltagen pro eine Million Arbeitsstunden. Darüber hinaus unterzeichnete Mahle im vergangenen Jahr die UN Women's Empowerment Principles zur Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. (aum)

Alle deutschen Mahle-Werke, wie hier in Schorndorf, nutzen Strom aus erneuerbaren Energien.

