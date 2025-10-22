Lancia startet bei der Rallye Monte-Carlo

Es ist soweit: Bei der Rallye Monte-Carlo (22.–25.1.2026) wird Lancia in den internationalen Motorsport und die Rallye-Weltmeisterschaft zurückkehren. Der Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale wurde für die Nachwuchskategorie RC2 entwickelt. Er verfügt über einen Turbomotor, Vierradantrieb und ein sequenziell geschaltetes Fünf-Gang-Getriebe und ist mit etwa 300 PS das bislang leistungsstärkste der drei Rallyeauto der Marke. Mit dem rund 212 PS (156 kW) starken und frontgetriebenen Ypsilon Rally4 HF hat Lancia in Italien in diesem Jahr bereits einen Markenpokal ausgetragen. Basis des Kundensportprogramms ist der bis auf die Sicherheitsausstattung weitgehend serienmäßige Ypsilon HF Racing mit 145 PS (107 kW).

Mit zehn Herstellertiteln und legendären Fahrzeugen wie dem Stratos HF und dem 037 Rally ist Lancia die erfolgreichste Marke in der seit 1973 ausgerichteten Rallye-Weltmeisterschaft. Zusätzlich gewann Lancia 1972 mit dem Fulvia die Internationale Marken-Meisterschaft, den Vorläufer der heutigen Weltmeisterschaft. (aum)





