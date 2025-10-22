Logo Auto-Medienportal
Tesla erhöht Reichweite und senkt das Geräuschniveau

aum – 22. Oktober 2025

Bei unveränderten Preisen hat Tesla die Modelle 3 und Y überarbeitet. Die Reichweiten erhöhen sich je nach Ausführung dank höherer Zelldichte der neuen Batteriepacks um rund 40 bis 50 Kilometer. Beim Model 3 erweitert die neue Frontkamera die Ansicht im Display. Eine Wasch- und Heizfunktion verbessert die Sicht bei schlechter Witterung. Zudem stattet Tesla beide Baureihen mit einem neuen Blinkerhebel aus.

Auch Model S und X wurden zum neuen Modelljahr überarbeitet. Dabei wurde vor allem Wert auf eine geringe Geräuschentwicklung im Innenraum gelegt. Auch den X bietet Tesla nun auch mit einer dritten Sitzreihe an. (aum)

