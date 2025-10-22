Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

KSR übernimmt den BSA-Vertrieb

aum – 22. Oktober 2025

Die österreichische KSR Group übernimmt zum 1. November den Vertrieb von BSA in Deutschland, Österreich und Griechenland. Neben der zuletzt über Peugeot Motocycles angebotenen Gold Star 650 und der Scrambler 650 mit 45 PS (33 kW) und Ein-Zylinder-Motor gehört dazu auch die neue Bantam 350 mit 334 Kubikzentimetern Hubraum und 29 PS (21 kW).

Hinter der einst britischen Traditonsmarke steht inzwischen die Firma Classic Legends, die ebenso zum indischen Mahindra-Konzern gehört wie Peugeot Motocycles, und unter anderem auch die tschechische Marke Jawa wiederbelebt hat. (aum)

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
BSA Gold Star 650.

BSA Gold Star 650.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Classic Legends

Download:

BSA Gold Star 650.

BSA Gold Star 650.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Download:

BSA 650 Gold Star.

BSA 650 Gold Star.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Download:

BSA Gold Star 650.

BSA Gold Star 650.

Photo: Autoren-Union Mobilität

Download:

BSA Gold Star 650.

BSA Gold Star 650.

Photo: KSR Group via Autoren-Union Mobilität

Download:

BSA Gold Star 650.

BSA Gold Star 650.

Photo: KSR Group via Autoren-Union Mobilität

Download:

BSA Bantam 350.

BSA Bantam 350.

Photo: KSR Group via Autoren-Union Mobilität

Download:

BSA Bantam 350.

BSA Bantam 350.

Photo: KSR Group via Autoren-Union Mobilität

Download:

BSA Scrambler 650.

BSA Scrambler 650.

Photo: KSR Group via Autoren-Union Mobilität

Download:

BSA Scrambler 650.

BSA Scrambler 650.

Photo: KSR Group via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Michael Kirschenhofer.
„Wir haben gelernt, vorsichtiger zu planen“
KSR-Firmensitz in Gedersdorf, Österreich.
Liquidität von KSR ist vorerst gesichert
Messestand von Malaguti auf der chinesischen Motorradhandelsausstellung Cima Motor in Chongqing.
KSR bringt Malaguti nach China
KSR.
KSR ist insolvent
BSA.
Peugeot soll sich um den Vertrieb von BSA kümmern

Audio

Autonews vom 22. Oktober 2025

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren