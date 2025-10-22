KSR übernimmt den BSA-Vertrieb

Die österreichische KSR Group übernimmt zum 1. November den Vertrieb von BSA in Deutschland, Österreich und Griechenland. Neben der zuletzt über Peugeot Motocycles angebotenen Gold Star 650 und der Scrambler 650 mit 45 PS (33 kW) und Ein-Zylinder-Motor gehört dazu auch die neue Bantam 350 mit 334 Kubikzentimetern Hubraum und 29 PS (21 kW).

Hinter der einst britischen Traditonsmarke steht inzwischen die Firma Classic Legends, die ebenso zum indischen Mahindra-Konzern gehört wie Peugeot Motocycles, und unter anderem auch die tschechische Marke Jawa wiederbelebt hat. (aum)



