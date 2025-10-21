Logo Auto-Medienportal
Ducati am Fuß

aum – 21. Oktober 2025

Ducati erweitert seine Bekleidungskollektion um die Stiefel Ducati Corse City C3 und Strada C4, die exklusiv von Held gefertigt werden. Beide Modelle verfügen über eine wasserdichte und atmungsaktive Goretex-Membran. Die Gummisohle ist rutschfest und abriebfest, verstärkte Bereiche an Zehen, Ferse und Knöchel sorgen für Schutz. Dazu kommen reflektierende Einsätze.

Der Strada C4 für knapp 370 Euro richtet sich an Tourenfahrer, während der Corse City C3 ein auch abseits des Motorrad nutzbarer Sport-Touring-Stiefel für das urbane Umfeld ist und rund 290 Euro kostet. (aum)

Bilder zum Artikel
Motorradkurzstiefel Ducati Corse City C3.

Motorradkurzstiefel Ducati Corse City C3.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Motorradstiefel Ducati Strada C4 (rechts) und Corse City C3.

Motorradstiefel Ducati Strada C4 (rechts) und Corse City C3.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Motorradstiefel Ducati Strada C4.

Motorradstiefel Ducati Strada C4.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Motorradstiefel Ducati Strada C4.

Motorradstiefel Ducati Strada C4.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Motorradstiefel Ducati Strada C4.

Motorradstiefel Ducati Strada C4.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Motorradstiefel Ducati Strada C4.

Motorradstiefel Ducati Strada C4.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Motorradkurzstiefel Ducati Corse City C3.

Motorradkurzstiefel Ducati Corse City C3.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

Motorradkurzstiefel Ducati Corse City C3.

Motorradkurzstiefel Ducati Corse City C3.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

Download:

