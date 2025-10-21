Ducati am Fuß

Ducati erweitert seine Bekleidungskollektion um die Stiefel Ducati Corse City C3 und Strada C4, die exklusiv von Held gefertigt werden. Beide Modelle verfügen über eine wasserdichte und atmungsaktive Goretex-Membran. Die Gummisohle ist rutschfest und abriebfest, verstärkte Bereiche an Zehen, Ferse und Knöchel sorgen für Schutz. Dazu kommen reflektierende Einsätze.

Der Strada C4 für knapp 370 Euro richtet sich an Tourenfahrer, während der Corse City C3 ein auch abseits des Motorrad nutzbarer Sport-Touring-Stiefel für das urbane Umfeld ist und rund 290 Euro kostet. (aum)



