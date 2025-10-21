Der Porsche Macan kommt als GTS

Porsche bringt als fünfte Variante des vollelektrischen Macan den mit Overboost bis zu 420 kW (571 PS) starken GTS auf den Markt. Das mit Hinterachs-Quersperre und Sport-Luftfederung ausgestattete und tiefergelegte Modell beschleunigt in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist neuneinhalb Sekunden später bei Tempo 200. Die Höchstgeschwindigkeit endet bei 250 km/h. Das maximale Drehmoment beträgt 955 Newtonmeter.

Die 100 Kilowattstunden große Batterie ermöglicht Reichweiten von bis zu 586 Kilometern und kann mit bis zu 270 kW geladen werden. Der Macan GTS ist serienmäßig mit Sport-Chrono-Paket ausgestattet. Optional kann eine Hinterachs-Lenkung bestellt werden. Front-, Seiten- und Heckansicht prägen schwarz lackierte Elemente. Der Innenraum ist in sportlichem Race-Tex und mit Elementen in schwarzem Glattleder ausgestattet. Das Interieur-Paket GTS bietet alternativ Carbonakzente und Ziernähte farblich passend zur Außenlackierung.



Der Porsche Macan GTS kostet in der Grundausstattung 104.200 Euro. (aum)



