Yamaha verfeinert die Ténéré 700 World Raid technisch und ergonomisch

Yamaha spendiert der Ténéré 700 World Raid ein umfangreiches technische und ergonomische Update. Künftig stehen bei verfeinertem Getriebe die beiden Fahrmodi „Sport“ für die Straße und „Explorer“ für das Gelände zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Slide Control. Das Fahrwerk wurde überarbeitet und setzt nun auf eine drei Millimeter stärkere Upside-Down-Gabel sowie ein Federbein mit etwas mehr Hub. Das Heck und die Auspuffbefestigung wurden ebenfalls verstärkt.



Yamaha spendiert der Ténéré 700 World Raid auch einen Lenkungsdämpfer sowie neue Schalter am Lenker. Die Doppeltanks wurden ebenfalls überarbeitet und sind 1,5 Kilogramm leichter geworden. In Kombination mit dem neuen einteiligen Sitz und der optimierten Verkleidung sowie geändertem Kupplungsgehäuse gibt es mehr Bewegungsfreiheit für den Fahrer auch im Stehen. Serienmäßig ist nun ein Tempomat an Bord. Die Höhenverstellung des neuen LED-Scheinwerfers erfolgt künftig über eine einzelne und leicht zugängliche Schraube unterhalb des TFT-Displays.



Die Markteinführung ist für das zweite Quartal nächsten Jahres geplant. Ein Preis für den neuen Modelljahrgang wurde noch nicht genannt. (aum)

