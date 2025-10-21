Logo Auto-Medienportal
Peugeot bringt ein Schalt-Moped

aum – 21. Oktober 2025

Bis auf Beta und Mash gibt es hierzulande keine Anbieter von 50-Kubik-Kleinkrafträdern mehr. Die 45-km/h-Mopedklasse wird fast ausschließlich von Motorrollern beherrscht. Mit der XP6 bringt Peugeot im Rahmen seiner Produktoffensive im Januar nächsten Jahres erstmals wieder ein Schalt-Moped auf den Markt. Es wurde gemeinsam mit Sherco entwickelt, verfügt über sechs Gänge und wird von einem Zwei-Takt-Motor von Minarelli angetrieben. Erhältlich ist die XP6 als Supermotard in zwei Ausführungen sowie als Enduro mit 21-Zoll-Vorderrad. Einen Preis nannte Peugeot Motocycles für das in Frankreich produzierte Modell noch nicht. (aum)


Peugeot XP6.

Peugeot XP6.

Photo: Peuegot via Autoren-Union Mobilität

