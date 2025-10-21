Logo Auto-Medienportal
Der Yangwang U9 Xtreme schafft die Grüne Hülle in unter sieben Minuten

aum – 21. Oktober 2025

Mit einer Zeit von 6:59,157 Minuten hat der Yangwang U9 Xtreme so schnell wie kein anderer elektrischer Supersportwagen die als „Grüne Hölle“ bekannte Nordschleife des Nürburgrings umrundet. Er unterbot die bisherige Bestzeit um mehr als fünf Sekunden und ist das erste Fahrzeug seiner Art, das unter sieben Minuten blieb. Gefahren wurde der U9 Xtreme vom deutschen Rennfahrer Moritz Kranz.

Der Yangwang U9 Xtreme des chinesischen BYD-Konzerns wird von vier Hochleistungsmotoren mit zusammen rund 2210 kW (über 3000 PS) angetrieben. Er basiert auf einer 1200-
Volt-Ultrahochspannungsplattform und hat erst vor einem Monat auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Papenburg eine Höchstgeschwindigkeit von 496,22 km/h erreicht. Gebaut werden sollen 30 Stück. (aum)

Yangwang U9 Xtreme auf der Norschleife des Nürburgrings.

Der Yangwang U9 Xtreme hat mit einer Zeit von 6:59,157 Minuten einen neuen Rekord für elektrische Supersportwagen auf der Nürburgring-Nordschleife aufgestellt.

